В Мьянме заблокировали «Википедию»

Большинство интернет-провайдеров, работающих в Мьянме, заблокировали доступ к «Википедии», сообщает экспертная группа NetBlocks. По ее данным, заблокированы издания интернет-энциклопедии на всех языках, а также сайт фонда «Викимедиа» и сервиса «Викидата».

По сообщению NetBlocks, упомянутые сервисы недоступны с четверга. Эксперты отмечают точечную натуру блокировок, в отличие от регулярных отключений доступа ко всем сайтам, наблюдающегося с наступлением комендантского часа в стране. Ранее в Мьянме были заблокированы Facebook, Twitter, Instagram и часть серверов WhatsApp.

Блокировка «Википедии» проходит на фоне решения хунты Мьянмы запретить использование определенных слов, связанных с переворотом и движением оппозиции, указывает NetBlocks. Ранее хунта в Мьянме запретила местным СМИ использовать слова «хунта», «режим» или «переворот» по отношению к ситуации в стране.

В начале февраля вооруженные силы Мьянмы объявили чрезвычайное положение и передали власть в стране командующему вооруженными силами Мьянмы Мин Аунг Хлайну. Военные обвинили предыдущую власть в манипуляциях во время выборов. После переворота в крупных городах страны начались акции протеста. Отметим, что Россия, поставляющая военную технику Мьянме, отстранилась от резолюции Совета по правам человека Организации объединенных наций с осуждением переворота.

О ситуации в стране — в материале “Ъ” «Не рой другому Мьянму».