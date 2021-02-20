Вмененное страхование очистят от лишней прибыли

Банк России объявил о ревизии сегмента вмененного страхования в стране. По итогам анализа 45 видов страхования, обязательного для отдельных видов деятельности, ЦБ нашел крайне странной низкую долю выплат по ним — 17% собранных премий: в близком по смыслу обязательном страховании она составляет 69%. Страховщики уверяют, что к инвентаризации готовы, но теперь им придется объяснять регулятору особенности своей экономики, и ряд видов вмененного страхования может исчезнуть. Ревизия сектора может быть связана с одной из идей реформы контроля и надзора — о замене проверок субъектов предпринимательской деятельности на требование страхования ими рисков причинения вреда: де-факто ЦБ расчищает многомиллиардный сегмент вмененного страхования от неэффективных продуктов накануне его расширения.

В пятницу зампред ЦБ Владимир Чистюхин представил доклад регулятора о сегменте вменного страхования — оно является обязательным, например, для отдельных видов деятельности (нотариусов, арбитражных управляющих, туроператоров и т. п.), но в отличие от ОСАГО, например, обязанность купить страховку возложена на страхователя в силу его профессионального закона, а не страхового законодательства. Тарифы по такому страхованию не регулируются ЦБ, и страховщик продавать такое страхование не обязан.

ЦБ подверг инвентаризации все законы, где упоминается вмененное страхование, сопоставил взносы страховщиков по нему с выплатами за 2017–2019 годы, изучил правоприменительную и судебную практику в этом сегменте и нашел, что сейчас в стране существует 61 вид такого страхования, из них 31 — это страхование ответственности, три вида — имущества, 27 видов — жизни и здоровья отдельных категорий граждан (военнослужащие и др.), и проанализировал 45 видов такого страхования, не связанных с бюджетными средствами. В итоге вышло, что компании за три года в этом сегменте собрали 43,7 млрд руб., а страховые выплаты составили лишь 7,5 млрд руб, или 17,2% от сборов, в то время как в добровольных видах страхования эта доля составляет 32,5%, а в обязательных — 68,6% от собранных премий. Практически в половине видов вмененного страхования (21 из 45 видов) отношение страховых выплат к страховым премиям составляет менее 10%, в 38 из 45 видов — менее 20%, а сопоставимый с добровольными видами показатель в 32,5% сборов достигается только в пяти видах вмененного страхования.

Наибольший объем премий в группе вмененного страхования, связанного со страхованием жизни и здоровья, приходится на медстрахование иностранных работников и высококвалифицированных специалистов — 82% от всех страховых премий в данной группе. При этом соотношение выплат к сборам в этом виде — менее 9%. В докладе ЦБ предполагает, что это может объясняться в том числе высоким комиссионным вознаграждением страховых посредников. По словам господина Чистюхина, в течение трех-пяти лет регулятор закончит оценку сегмента, и в нем останутся виды с подтвержденной ценностью по защите общественных интересов, при этом необременительные для бизнеса.

На рынке сдержанно комментируют планы регулятора по инвентаризации. Как говорит замглавы «Ингосстраха» Илья Соломатин, на этот сегмент надо смотреть не через призму сборов и выплат, а с учетом реальной клиентской ценности продукта. «Если продукт существует и в нем есть потребность, он должен остаться, а на динамику выплат и сборов надо смотреть по итогам не трехлетнего рубежа, а на гораздо более длительном отрезке времени»,— говорит он.

Также господин Соломатин напоминает, что в пакете законов о реформе государственного контроля и надзора есть новелла о будущей замене проверок контролирующих органов на требование наличия у предпринимателя договора страхования рисков причинения вреда. «Не получится ли так, что планы ЦБ по сокращению вмененных видов идут вразрез с логикой правительства о том, что страхование — это один из элементов покрытия рисков государства?» — опасается страховщик. Отметим, впрочем, что действия ЦБ могут быть и упреждающей расчисткой рынка от избыточной маржинальности в ожидании, например, роста числа видов вмененного страхования на волне реформы контрольно-надзорной деятельности.

По словам же директора группы рейтингов финансовых институтов агентства АКРА Алексея Бредихина, внимание Банка России привлекла не только низкая доля выплат, но и неудачный опыт введения и последующей отмены страхования ответственности застройщиков. Низкую долю выплат эксперт объясняет аппетитами посредников и тем, что сравнительно небольшие объемы премий не привлекают достаточного числа страховщиков для формирования конкурентных условий, способствующих снижению тарифов. «По результатам этого анализа большинство видов сохранится,— ожидает господин Бредихин,— а отмененные виды окажутся незначимыми по объемам страховых премий. В докладе указано, что большое количество вмененных видов страхования характерно для стран ЕС, в то время как они практически отсутствуют в США, где рассматриваются как ограничение свободы предпринимательства. Я полагаю, что наше законодательство в экономической сфере в большей степени соответствует европейскому стандарту, основанному на регламентировании и широком участии государственных институтов. В этой связи отмена вмененных видов во многих случаях может привести к тому, что в конечном итоге ущерб будет покрываться за счет бюджета, как это происходит, в частности, в случае ответственности застройщиков».

Во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС) “Ъ” сообщили, что союз принимал участие в консультациях при подготовке доклада Банка России. «В настоящее время доклад поступил в ВСС, он изучается, ВСС будет готовить к нему замечания»,— говорит вице-президент союза Светлана Гусар.

Татьяна Гришина