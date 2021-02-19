В Краснодаре вступил в силу приговор депутату Заксобрания Николаю Кравченко

Краснодарский краевой суд оставил без изменения приговор в отношении депутата Заксобрания края Николая Кравченко, который признан виновным в злоупотреблении полномочиями (ч. ст. 285 УК РФ), сообщает сайт краевого суда.

В августе 2020 года Октябрьский районный суд Краснодара приговорил господина Кравченко к выплате штрафа в сумме 150 тыс. руб. По данным следственного управления СКР, дочь депутата работала в должности его помощника и неоднократно допускала прогулы, которые оплачивались как рабочие дни, сумма незаконно полученной заработной платы составила 74 тыс. руб. Николай Кравченко занимает пост председатель комитета Заксобрания по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике.

Анна Перова, Краснодар