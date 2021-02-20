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Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ   |  купить фото

Для особых поручительств

Верховный суд оценит действия руководителя предбанкротной группы компаний-заемщиков

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 8

Верховный суд (ВС) РФ оценит обоснованность действий руководителя организации, которая поручилась по кредитам за другую компанию, сама находясь в тяжелом финансовом положении. Нижестоящие суды привлекли в такой ситуации директора к субсидиарной ответственности, решив, что выдача поручительств нарушила права других кредиторов и снизила их шансы на возврат долга. Директор аргументировал свои действия необходимостью реструктуризации долга всей группы. Задача ВС — найти баланс, чтобы не допустить злоупотреблений руководителей, но и не отпугнуть их от попыток спасения компаний, полагают юристы.


В рамках дела о банкротстве ООО «СПАР Липецк» ВС разберется, должен ли нести ответственность по ее долгам руководитель Олег Дудоров, выдавший поручительства за дружественную компанию. Так, «СПАР Липецк» в феврале 2016 года четырежды поручился перед банками «Уралсиб» и ВТБ по кредитам ООО «ПланетаСтрой» (заемщик). Господин Дудоров занимал должность заместителя гендиректора компании-заемщика и был руководителем и совладельцем ряда других поручителей, входивших в одну группу.

В апреле 2017 года «СПАР Липецк» признали банкротом. Один из кредиторов ИП, Сергей Козловский, потребовал привлечь Олега Дудорова к субсидиарной ответственности, арбитражные суды трех инстанций удовлетворили иск. Они отметили, что за три года до возбуждения банкротства у компании уже были просрочки по долгам и высокие финансовые риски. В 2015 году размер активов «СПАР Липецка» составлял 183,9 млн руб., а обязательства по поручительствам превышали 2 млрд руб. На самом заемщике также висели большие долги, и в июле 2016 года кредиторы инициировали его банкротство.

Суды признали, что Олег Дудоров, занимая в компаниях группы руководящие должности, был осведомлен об их тяжелом финансовом положении. В результате его действий по выдаче поручительств долг перед банками превысил половину задолженности в реестре «СПАР Липецк», что повлекло «невозможность удовлетворения требований других кредиторов».

Господин Дудоров обратился в ВС. По его мнению, суды не установили объективные причины банкротства основного заемщика — «ПланетыСтрой». По его словам, это произошло из-за роста курсов валют, увеличения ставок по кредитам, снижения покупательского спроса и уменьшения выручки. Заемщик и банки согласовали антикризисную программу и договорились о реструктуризации кредитов, поручительство было «необходимым условием». Директор заверил, что не допускал недобросовестных действий: ни вывода активов, ни мнимых сделок не выявлено. По этим доводам дело передали в экономколлегию ВС.

По мнению старшего юриста «Гуричев, Малинин и партнеры» Павла Смагина, сам факт передачи дела говорит о том, что «ВС старается выработать взвешенный подход»: «Нужно не допустить злоупотреблений со стороны владельцев бизнеса, но и вместе с тем не повлечь массового банкротства компаний под страхом субсидиарной ответственности».

Советник Saveliev, Batanov & Partners Юлия Михальчук отмечает, что ВС предстоит оценить действия директора с учетом антикризисного плана всей группы, что на практике может быть нелегко: «Не всегда понятно, когда руководитель действительно разрабатывал экономически обоснованный план, а когда лишь пытался одурачить суд». По ее словам, «суды зачастую не верят в реальность плана и их раздражает, когда директор ссылается на глобальный экономический кризис, рост курса валют, антироссийские санкции и эпидемию коронавируса». В то же время, уточняет старший партнер Pen & Paper Валерий Зинченко, большинство крупных кредитов выдаются именно при условии поручительств других компаний группы, даже если их активы несопоставимы с размером займа.

В ПСБ “Ъ” подтвердили, что «практика, когда компании одной группы выступают поручителями по кредитам друг друга, широко распространена»: «Банки приветствуют подобного рода взаимные поручительства. Безусловно, все зависит от конкретных условий, но в целом это позволяет банку получить обеспечение от всего периметра бизнеса клиента, максимально защитив себя от возможности невозврата долга».

По словам Валерия Зинченко, если выдача поручительств будет влечь риски привлечения к «субсидиарке», то в будущем директор «вспомогательной» компании вряд ли на это пойдет (если он не является бенефициаром всей группы). «И тогда в предкризисной ситуации группа может вообще не получить финансирование и обанкротиться,— подчеркивает юрист.— Но с другой стороны, справедливо ли, что компания дает поручительство во спасение группы, рискуя ущемить права своих кредиторов? Вопрос, как всегда, в балансе интересов».

Господин Смагин полагает, что, поскольку антикризисный план здесь был согласован с банками и не установлены случаи вывода активов, у директора есть шанс оспорить претензии. Если ВС признает действия директора добросовестными, полагает юрист, это, безусловно, окажет положительный эффект на бизнес.

Екатерина Волкова, Ксения Дементьева


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