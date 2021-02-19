Александр Репин заявил об отказе претендовать на пост главы Перми

Гендиректор и владелец холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин заявил, что не планирует участвовать в конкурсе по отбору главы Перми. «Прошу средства массовой информации больше меня не беспокоить по данному вопросу», – написал господин Репин на своей странице в Facebook.

Отметим, что ранее предприниматель не исключал своего участия в конкурсе. Почему господин Репин изменил свое решение, он не поясняет.

Документы от кандидатов на пост главы Перми принимаются со 2 февраля до 4 марта. Сам конкурс запланирован на 18 марта. Претенденты на руководящую должность представят программу развития муниципалитета, а также пройдут индивидуальное собеседование. По его итогам комиссия, состоящая из представителей муниципалитета и краевых властей, предложит Пермской думе не менее двух кандидатов. Главой станет тот, за кого проголосует большинство депутатов.

По информации cобеседников “Ъ-Прикамье”, основным кандидатом на пост градоначальника является исполняющий полномочия главы города Алексей Демкин. Ранее о сдаче документов на конкурс заявили депутат Пермской думы от КПРФ Геннадий Сторожев, депутат заксобрания Пермского края от ЛДПР Александр Григоренко и координатор пермского штаба Алексея Навального Сергей Ухов.