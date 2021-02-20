Бодайбодания

Начал формироваться пул потенциальных участников конкурса на строительство новой электростанции мощностью 456 МВт, необходимой для энергоснабжения Восточного полигона. Среди них — «Интер РАО» с проектом строительства газовой ТЭЦ, СУЭК с угольной ТЭС и уже известный проект En+ по сооружению Тельмамской ГЭС. Предварительная стоимость проекта оценивается в 64,9 млрд руб., что, по мнению аналитиков, является «очень щедрым ценником».

Конкурс по строительству новой генерации на северобайкальском участке БАМа может привлечь широкий пул инвесторов. По данным “Ъ”, помимо уже известного участника — En+, предложившей построить Тельмамскую ГЭС на реке Мамакан мощностью 450 МВт (см. “Ъ” от 20 августа 2020 года), на конкурс могут заявиться СУЭК Андрея Мельниченко с проектом угольной ТЭС и «Интер РАО» с проектом газовой ТЭЦ, утверждают источники “Ъ”.

Инвестора строительства объекта энергоснабжения в Пеледуе Бодайбинского района Иркутской области определят на технологически нейтральном аукционе — то есть объект может быть построен на основе любого источника энергии, в том числе зеленой, или вообще быть электросетевым. По словам одного из источников “Ъ”, конкуренция, вероятно, будет вестись по наименьшей стоимости киловатт-часа выработки за жизненный цикл (LCOE), мощность ТЭС может составить 456 МВт, стоимость — 64,9 млрд руб.

Новая генерация и сети нужны для энергоснабжения расширенных участков БАМа и Транссиба до пропускной способности в 180 млн тонн к 2024 году. Для энергоснабжения второй очереди Восточного полигона «РусГидро» модернизирует два блока (по 215 МВт) на Нерюнгринской ГРЭС (предварительная стоимость — 55 млрд руб.) и увеличит мощность Партизанской ГРЭС на 280 МВт примерно за 26,8 млрд руб., кроме того, СУЭК должна увеличить загрузку Приморской ГРЭС за примерно 14,89 млрд руб.

Конкурс должен пройти в 2021 году, но в Минэнерго конкретных сроков его проведения не называют, уточняя лишь, что решение о дате будет приниматься после определения правил. Потенциальных участников там тоже не раскрывают. В «Интер РАО» сообщили, что рассматривают варианты возможного участия, в СУЭК “Ъ” традиционно не ответили. В интервью “Ъ” от 3 февраля глава «Газпром энергохолдинга» Денис Федоров заявлял, что компания может принять участие в отборе, если «экономические условия проекта будут отвечать инвестиционным требованиям ГЭХа».

Мощность проекта СУЭК по строительству угольной генерации, по словам источников “Ъ”, может превысить выставляемую на отбор, в ином случае он будет «менее экономически выгоден» для компании. При этом его стоимость, вероятно, будет выше закладываемой в конкурс.

Что касается газовой ТЭЦ «Интер РАО», то пока в Пеледуе нет готовой газовой инфраструктуры, но в относительной близости находятся Талаканское, Северо-Талаканское нефтегазоконденсатные месторождения, Верхнепеледуйское газоконденсатное месторождение «Сургутнефтегаза». От границ Талаканского месторождения до поселка Пеледуй около 100 км, отмечает аналитик по газу Центра энергетики МШУ «Сколково» Сергей Капитонов, и в целом в районе есть энергетическая и транспортная инфраструктура, поэтому сложностей с подключением возникнуть не должно. По его оценке, для ТЭС мощностью 456 МВт нужен газопровод мощностью до 1 млрд кубометров в год, но подключение должно идти по двум независимым ниткам.

По оценке Владимира Скляра из «ВТБ Капитала», в предложенных рамках будущая мощность ограничена ценником в $1,9 тыс. за кВт. «Это очень щедрый ценник»,— полагает аналитик: в такие рамки укладываются практически все распространенные технологии — ПГУ, паровые турбины, ПГУ на сжиженном газе, угольные мощности последнего поколения и даже гидромощности при разумном подходе к стоимости плотины. Станцию такой мощности по технологии ПГУ можно реализовать с общей ценой в 25–30 млрд руб. без учета инвестиций в расширение сетевой инфраструктуры, считает он.

Татьяна Дятел