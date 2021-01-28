Сбербанк закупится на Goods.ru

Сбербанк намерен приобрести 85% в маркетплейсе Goods.ru у группы «М.Видео—Эльдорадо» и его основателя Александра Тынкована. Вся площадка оценена в 10 млрд руб., Сбербанк вложит в ее развитие около 30 млрд руб. После неудачной попытки запустить маркетплейс с «Яндексом» новое партнерство позволит банку побороться минимум за третье место на рынке онлайн-торговли, считают эксперты.

Сбербанк подписал соглашение о намерениях с группой «М.Видео—Эльдорадо» (входит в «Сафмар» Михаила Гуцериева) и ее президентом Александром Тынкованом о покупке 85% доли в маркетплейсе Goods.ru, следует из сообщения «М.Видео—Эльдорадо» и Сбербанка. Сейчас Goods.ru (ООО «Маркетплейс») на 80% принадлежит структуре «М.Видео—Эльдорадо» и на 20% — господину Тынковану. По итогам сделки, как ожидается, 10% компании останется у «М.Видео» и 5% у господина Тынкована. Весь маркетплейс был оценен в 10 млрд руб., а часть доли «М.Видео—Эльдорадо» Сбербанк выкупает за 4 млрд руб. Совокупно банк планирует вложить в развитие Goods.ru около 30 млрд руб. и интегрировать его в свою экосистему, в которую уже входят проекты из сферы электронной торговли «СберЛогистика», «СберМаркет», «Сбер ЕАптека» и «Самокат».

Для Сбербанка это вторая попытка запуска собственного маркетплейса.

В 2018 году он вошел в совместное предприятие с «Яндексом», в рамках которого был запущен маркетплейс «Беру», но спустя два года партнеры разошлись, и «Яндекс» договорился о выкупе доли Сбербанка в предприятии за 42 млрд руб.

Впервые о переговорах Сбербанка и «М.Видео» стало известно в ноябре 2020 года. Банк также интересовался покупкой одного из крупнейших в России онлайн-ритейлеров, «Ситилинк», входящего в группу Merlion, сообщал “Ъ” 11 января.

По итогам 2019 года Goods.ru занимал 26-е место в рейтинге компании Data Insight по обороту в онлайне. Приобретение маркетплейса позволит Сбербанку побороться как минимум за третье место на рынке после Wildberries и Ozon, на которое сейчас претендуют также «Яндекс» и «AliExpress Россия», считает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.

За 2020 год Goods.ru, по его оценке, увеличил оборот более чем в два раза, до 12,1 млрд руб. C учетом инвестиций Сбербанка в 2021 году можно ожидать роста продаж в три-четыре раза, считает господин Бурмистров.

«Goods.ru имеет опыт интеграции и необходимую IT-инфраструктуру, а Сбербанк — огромную аудиторию, что позволит площадке быстро нарастить долю рынка после интеграции в экосистему банка»,— считает эксперт. Впрочем, Goods.ru, вероятно, придется отказаться от существующей интеграции в приложение и экосистему Тинькофф-банка, предупреждает он.

Для «М.Видео—Эльдорадо» Goods.ru остается важным партнером, поскольку группа использует эту площадку в том числе для продвижения своих товаров, объясняет партнер Data Insight Федор Вирин. Прямой конкуренции между игроками не будет, поскольку компании имеют разную аудиторию и «М.Видео—Эльдорадо» в большей степени фокусируется на сегменте электроники и бытовой техники, который и продолжит развивать, считает он.

Участникам рынка среднего размера, как Goods.ru, сейчас сложнее всего развиваться, поскольку у них нет такого объема денег, чтобы закупать трафик, как это делает, например, Ozon, рассуждает господин Вирин. Такой крупный партнер, как Сбербанк, по мнению эксперта, обеспечит Goods.ru необходимый объем трафика, а сам получит экспертизу в области электронной коммерции.

Дмитрий Шестоперов, Юлия Тишина