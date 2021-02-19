Аферисты расплодились во время карантина

В 2020 году на фоне пандемии и локдаунов резко выросло как число пользователей онлайн-сервисов знакомств, так и число случаев мошенничества с их помощью. В США и Великобритании рост подобных преступлений составил 20–22%.

Почему растет число романтических мошенничеств

В пандемию онлайн-сервисы знакомств стали едва ли не единственным местом для поиска партнера и начала романтических отношений. Как сообщал Tinder в конце марта, число разговоров между пользователями в приложении и их длительность выросли на 10–30%. Другое приложение для знакомств, Bumble, зафиксировало рост числа бесед на 26%.

Популярность подобных сервисов повлекла за собой и всплеск так называемого романтического мошенничества. Злоумышленники знакомятся с кем-то из пользователей, у них завязывается общение, а потом и романтические отношения. В какой-то момент, уже достаточно сблизившись с жертвой, аферист сообщает, что ему нужны деньги, обычно небольшая сумма. Затем суммы растут — средства якобы нужны на срочную операцию или на замену сломавшегося ноутбука. Как только жертва начинает что-то подозревать, мошенник исчезает.

Жертвы, стыдясь своей доверчивости, нередко умалчивают о случившемся или сообщают об афере не сразу. Это позволяет преступникам долгое время не скрываться и затрудняет расследование.

По данным организации UK Finance, в Великобритании в период с января по ноябрь 2020 года число случаев романтического мошенничества, при котором жертвы переводили аферистам деньги с банковских карт, выросло на 20%. Всего таким образом было украдено £18,5 млн (почти $26 млн).

Средняя сумма, которую выманили мошенники, составила £7850 ($11 тыс.).

Мошенничеством с банковскими картами аферисты не ограничиваются. По данным Action Fraud, общие потери из-за такого рода преступлений в Великобритании в 2020 году составили £68 млн ($95 млн). В этом случае учитываются и другие способы получения злоумышленниками выгоды — оформления жертвами кредитов в пользу преступников, прямое выманивание дорогих вещей.

Выросли объемы такого мошенничества и в других странах. Федеральное бюро расследований США сообщило, что за 2020 год было зафиксировано почти 23,8 тыс. жалоб на случаи романтических афер. Это на 22% больше, чем годом ранее.

Общая сумма потерянных в результате средств выросла в сравнении с 2019 годом на 27%, составив $605 млн.

Кого и как обманывают в сервисах знакомств

Как отмечает группа исследователей из итальянского Университета Сиены и местной больницы Санта-Мария-алле-Скотт, в большинстве случаев такие «отношения» длятся шесть—восемь месяцев. За это время у жертвы появляется сильная эмоциональная привязанность к мошеннику.

«Здесь есть две примечательные особенности: с одной стороны, двойная травма от потери денег и отношений. С другой — стыд жертвы после обнаружения мошенничества. Это аспект, который может вести к недооценке числа таких случаев»,— считают исследователи.

По данным Lloyds Bank, в наибольшей зоне риска оказываются люди в возрасте 55–64 лет.

Вот типичный по сути и весьма масштабный по сумме случай: Анна (имя изменено) — вдова 50+ лет из графства Саффолк на востоке Англии — познакомилась в интернете с неким Тимом. Сначала они общались на сайте знакомств, потом общение перешло в WhatsApp. Это распространенный вариант. Мошенники стараются побыстрее перевести общение из службы знакомств на другие платформы, так как в этом случае не действуют системы безопасности сервиса. Анна и Тим переписывались, обменивались фотографиями, но так и не встретились вживую.

Через несколько недель после знакомства Тим рассказал, что он уехал работать в Румынию, и попросил денег. Сначала небольшую сумму, потом несколько десятков тысяч фунтов — по его словам, на таможенные сборы и хранение оборудования, необходимого ему по работе. В итоге он выманил у Анны £320 тыс. — все полученное ею незадолго до этого наследство.

Еще один характерный случай: 62-летняя вдова Мэри познакомилась в интернете с неким Арнольдом, представившимся американцем. На самом деле это была целая организованная группа мошенников, что также случается довольно часто.

Мэри с Арнольдом общались около пяти месяцев, целыми днями разговаривая о музыке, семье и на другие темы. Через месяц Арнольд впервые попросил денег, сказав, что у него сломался ноутбук и начались проблемы в бизнесе из-за пандемии. В итоге Мэри присылала ему тысячи фунтов, отложенные на отпуск и покупку машины. А потом и деньги, взятые у дочери, которой Мэри боялась рассказать о случившемся.

В некоторых случаях способы мошенничества были не столь прямолинейными.

Аферисты убеждали жертв прислать им данные паспорта или водительского удостоверения, дать доступ к аккаунту в онлайн-банке или к банковскому счету или поучаствовать в инвестировании в какой-то проект, в итоге оказывавшийся мошеннической схемой.

Иногда речь идет не о прямом воровстве, а об использовании жертвы для отмывания денег. Так, в октябре австралийское Управление по защите конкуренции и потребителей сообщило о росте числа именно таких случаев.

Вот один из них: женщина из Австралии считала, что у нее завязались отношения в Tinder с якобы американским военнослужащим. Он попросил ее получить на свой счет и затем перевести ему около $120 тыс.— якобы полученное им наследство. На самом деле эти деньги были мошеннически украдены у одной компании.

Яна Рождественская