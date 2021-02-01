Мошенники завели пластинку

Резко возросшая популярность Telegram привела к взлету мошенничеств, эксплуатирующих принятую в мессенджере политику анонимности и закрытости. Злоумышенники проводят рассылки от лица известных телеграм-каналов и персон, например, певицы Елены Темниковой и рэпера Моргенштерна, предлагая заплатить за размещение рекламы или отказ от публикации негатива. Проверить и отследить мошенников непросто из-за того, что такие отношения в Telegram далеко не всегда оформляются документально.

В социальных сетях и мессенджере Telegram участились рассылки от мошенников, которые предлагают компаниям рекламу в аккаунтах популярных блогеров или музыкантов в социальных сетях, сообщила компания Group-IB в своем Telegram-канале. Такие рассылки, по данным компании, прошли в январе от лица певицы Елены Темниковой и рэпера Моргенштерна. Злоумышленники представляются продюсерами звезд и предлагают за 10 тыс. руб. опубликовать рекламу товаров и услуг компании, например, в профиле певцов в Instagram.

Проблему подтвердила “Ъ” Елена Темникова. По ее словам, она неоднократно предупреждала своих подписчиков о мошенниках и просила связываться для сотрудничества только через официальные контакты. В ее соцсетях, по словам самой госпожи Темниковой, рекламируются только крупные бренды. «Удивительно, что более мелкие компании клюют на обман, учитывая, что мошенники предлагают очевидно несуществующие в природе цены»,— отметила она. Представитель Моргенштерна не ответил на запрос.

Мошенники начали выдавать себя и за администраторов популярных Telegram-каналов. Например, от лица политического канала «Незыгарь» (347 тыс. подписчиков) одному из крупнейших российских предприятий из сферы агропромышленного комплекса в январе пришло сообщение о том, что канал планирует публикацию материалов, касающихся бизнеса компании, рассказали в Group-IB. Мошенники предложили компании заплатить, чтобы материалы не были опубликованы.

Это похоже на схему продажи «моратория» на публикацию негативных материалов о компании или персоне, пояснили в Group-IB. По словам советника гендиректора АО «Национальной инжиниринговой корпорации» Игоря Бедерова, расценки в этой сфере варьируются от 50 тыс. руб. за компромат на обычного директора до миллионов долларов, если после публикации материалов может сорваться сделка или IPO.

Инциденты мошенничеств, связанные с представителями шоу-бизнеса, банкирами и другими известными людьми, фиксировал и сервис выявления цифровых угроз ETHIC Infosecurity a Softline Company, рассказала его главный аналитик Диана Селехина. Наплыв фейковых объявлений от имени звезд начался еще в 2019 году, когда в Facebook появилась реклама предложений заработка на криптовалютах с использованием фотографий основателя Telegram Павла Дурова (см. “Ъ” от 20 сентября 2019 года). В ноябре 2019 года в интернете появлялся фейковый платный опрос от имени журналиста Юрия Дудя.

Интерес мошенников к Telegram заметно вырос на фоне увеличения числа его пользователей, считает эксперт департамента защиты от цифровых рисков Group-IB Яков Кравцов. 14 января Павел Дуров заявил, что за три дня аудитория сервиса выросла на 25 млн. На этом фоне также участились атаки на владельцев Telegram-каналов под видом предложений о размещении рекламы в них, сообщал “Ъ” 25 января.

Вероятность успеха атак в Telegram повышает тот факт, что общение в мессенджере всегда происходит анонимно, отмечает начальник отдела информационной безопасности «СерчИнформ» Алексей Дрозд. В большинстве случаев, по его наблюдениям, оплата за услуги рекламы или размещения публикаций происходит без документального оформления договоренностей.

Юлия Степанова