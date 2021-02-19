«РИА Новости»: ЕС воспользуется аналогом «акта Магнитского» при введении санкций по Навальному

Санкции Евросоюза из-за лишения свободы политика Алексея Навального могут быть введены при помощи механизма ограничений за нарушения прав человека, утвержденного в декабре 2020 года, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на европейский источник. Он также исключил введение санкций за применение химического оружия.

«Мы работаем в рамках нового режима по правам человека, это не связано, к примеру, с Крымом или Донбассом, использованием химоружия. Речь идет о серьезных нарушениях прав человека, гражданских прав»,— сказал источник «РИА Новости».

Источник агентства утверждает, что вопрос состава санкционных списков «только предстоит обсудить» на заседании глав МИДов стран—членов ЕС. По его словам, ряд стран представили свои проекты списков, однако консенсуса между странами не достигнуто. Напомним, источники Bloomberg называли маловероятным сценарий, при котором санкции были бы введены против крупных российских предпринимателей.

Механизм санкций за грубые нарушения прав человека, получивший в СМИ название «европейского акта Магнитского», стал первым санкционным механизмом ЕС, который позволяет вводить ограничения вне зависимости от того, где были допущены нарушения. Предлагать изменения в санкционные списки могут члены ЕС или глава европейской дипломатии. На вопрос о том, намерен ли текущий глава дипломатии Жозеп Боррель предлагать какие-либо санкции, источник «РИА Новости» сказал, что это «зависит от ряда вопросов, в том числе политической поддержки».

О возможных санкциях против России — в обзоре зарубежной прессы “Ъ FM”.