Зарубежные СМИ: Какие санкции против России планируют ввести в ЕС?

СМИ узнали подробности новых санкций против России из-за дела Навального. По данным Reuters, европейские дипломаты обсудят ограничительные меры 22 февраля. Санкции требуют единогласной поддержки всех членов Евросоюза. При этом, по данным Bloomberg, ограничения коснутся чиновников, а не влиятельных миллиардеров, к чему призывала команда Навального. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

В ЕС стремятся как можно быстрее ввести санкции против России, пишет европейское подразделение Politico. Именно поэтому санкции, вероятно, не затронут крупный бизнес. Дело в том, что поиск оснований для претензий к миллиардерам может занять очень много времени. Издание не исключает, что санкции утвердят до встречи лидеров Евросоюза в конце марта. А 22 февраля ограничительные меры обсудят министры иностранных дел. 21 февраля перед ними должны выступить руководитель штабов Навального Леонид Волков и директор Фонда борьбы с коррупцией, признанного иностранным агентом, Иван Жданов. Они расскажут о последних политических событиях в России, уточняет Politico.

По данным Euronews, Брюссель может воспользоваться механизмом, который неофициально называют «европейским актом Магнитского». Его приняли в конце прошлого года, он позволяет вводить санкции за нарушения прав человека, где бы они ни происходили. Среди возможных мер — ограничения на въезд и заморозка активов. В Брюсселе в целом согласны, что ограничения против России необходимы, тем более что к ним призвал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель после неудачного визита в Москву. Тем не менее у членов союза нет единого мнения о том, насколько жесткими должны быть санкции. В отличие от, например, прибалтийских стран, Франция, Кипр и Греция высказываются очень осторожно. Они имеют тесные связи с Россией и не хотели бы их терять. К тому же Хорватия и Словакия планируют закупить российскую вакцину «Спутник V». А Венгрия уже использует препарат в своей прививочной кампании, напоминает Euronews.

Некоторые разногласия среди дипломатов подтверждают и источники Bloomberg. Отдельные члены ЕС «опасаются сжигать все мосты с Москвой», поэтому Германия и Италия предупреждают, что любое решение должно иметь твердое правовое обоснование, поскольку санкции не должны «закрывать дверь» для взаимодействия с Россией. И это еще одна причина, по которой ограничения, вероятно, не коснутся крупного бизнеса.

По данным Reuters, на встрече глав Евросоюза едва ли будут обсуждать и санкции против «Северного потока-2», хотя такие призывы звучали. Агентство уточняет, что некоторые страны уже определились с именами, которые они хотели бы внести в черный список. Но назвать их собеседники Reuters отказались, опасаясь, что потенциальные фигуранты списка успеют вывести активы из европейских банков.