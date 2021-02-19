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Пермский политический активист подал документы на конкурс на пост главы города

Координатор Пермского штаба оппозиционного политика Алексея Навального Сергей Ухов подал документы на конкурс по отбору главы Перми. Об этом политический активист заявил на своей странице в Facebook. Он опубликовал видео, где обещает в случае победы на конкурсе лишить чиновников мэрии служебных автомобилей. «Чиновники, как и остальные пермяки, будут ездить на работу на общественном транспорте или на собственных автомобилях», – заявил господин Ухов.

Документы от кандидатов на пост принимаются со 2 февраля до 4 марта. Сам конкурс запланирован на 18 марта. Претенденты на руководящую должность представят программу развития муниципалитета, а также пройдут индивидуальное собеседование. По его итогам комиссия, состоящая из представителей муниципалитета и краевых властей, предложит Пермской думе не менее двух кандидатов. Главой станет тот, за кого проголосует большинство депутатов.

По информации cобеседников “Ъ-Прикамье”, основным кандидатом на пост градоначальника является исполняющий полномочия главы города Алексей Демкин. Ранее о сдаче документов на конкурс заявили депутат Пермской думы от КПРФ Геннадий Сторожев и депутат заксобрания Пермского края Александр Григоренко.

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