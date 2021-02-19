Россияне выступят на Олимпийских играх под аббревиатурой ОКР

Российские спортсмены на Олимпийских играх в Токио летом 2021 года и в Пекине зимой 2022 года будут выступать под аббревиатурой ОКР (Олимпийский комитет России), говорится в опубликованных на сайте Международного олимпийского комитета (МОК) правилах (.pdf).

Для представления российских участников нужно будет использовать именно аббревиатуру, полное название организации упоминать запрещено, говорится в документе. На английском языке аббревиатура названия Олимпийского комитета России — ROC.

Напомним, в декабре Спортивный арбитражный суд (CAS) подтвердил правомерность применения к России со стороны WADA пакета сверхжестких санкций из-за манипуляций с базой данных Московской антидопинговой лаборатории. Российским спортсменам два года придется выступать на всех крупных соревнованиях в нейтральном статусе.

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