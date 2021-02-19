В Финляндии предложили сажать в тюрьму за отказ от тестирования на COVID-19

Правительство Финляндии внесло в парламент поправки к закону об инфекционных заболеваниях, в соответствии с которыми за отказ пройти тест на коронавирус можно получить три месяца тюремного заключения или штраф.

Министерство социального благополучия и здравоохранения Финляндии предложило дать врачам право назначать обязательные медосмотры и тесты на COVID-19 в некоторых случаях. Например, если гражданин въезжает в Финляндию из страны с неблагоприятной эпидемической обстановкой. За отказ пройти медосмотр или сделать тест на коронавирус можно получить наказание, предусмотренное уголовным кодексом страны.

Власти страны надеются, что предлагаемые законодательные изменения помогут предотвращать распространение инфекционных заболеваний, говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Финляндии с начала пандемии зарегистрированы 52,7 тыс. случаев заражения коронавирусом при населении страны около 5,5 млн человек на конец 2020 года. В стране за все время умерли 725 человек с диагностированным COVID-19. На прошлой неделе министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто сказал, что власти страны еще не приняли решения об условиях въезда для граждан стран, не входящих в ЕС, а также о возможности ввести на границе какие-либо дополнительные проверки.