Евросоюз пока не готов вводить паспорта вакцинации и открывать границу для россиян

Единого решения об условиях въезда для граждан стран, не входящих в ЕС, а также о возможности ввести на границе какие-либо дополнительные проверки пока не принято. Об этом министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил в беседе с российскими журналистами накануне своего визита в Россию.

«Пока мы ограничили въезд в страну для туристов и даже для бизнес-путешественников. Ограничения затронули не только Россию, но и другие соседние страны — Швецию и Эстонию. Снятие их возможно, когда уровень вакцинации будет выше и в нашей, и в соседних странах, а путешествовать станет безопаснее. Но, когда это случится, предсказывать рано»,— пояснил министр, отвечая на вопрос “Ъ”.

Он напомнил, что ранее Финляндия выдавала россиянам порядка миллиона виз в год, а российско-финскую границу пересекали за год порядка 9 млн раз, но пандемия все изменила. За это время в Финляндии COVID-19 заболело почти 50 тыс. человек, скончалось более 700 человек.

Первоочередной задачей для финского правительства остается массовая вакцинация, которую планируется провести к лету: «Мы, с финской стороны, хотим как можно скорее вернуться к норме, и я хочу подтвердить россиянам, что мы всегда — в обычное время — рады российским туристам и что Финляндия по-настоящему дружелюбная страна в этом плане». По словам Пекки Хаависто, на уровне финского правительства и вместе с властями других стран ЕС пока обсуждается, как можно использовать документы о вакцинации и какие требования предъявлять к документам о недавнем тестировании на коронавирус. «Решение пока не принято»,— отметил он.

В понедельник, 15 февраля, господин Хаависто проведет в Санкт-Петербурге переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. В начале прошлого года министры уже встречались в Хельсинки. Отвечая на вопрос “Ъ”, Пекка Хаависто отметил, что напряжение в отношениях между РФ и ЕС, возникшее после «нелегальной аннексии Крыма, произошедшего на востоке Украины, попытки отравления Алексея Навального и его последующего ареста», повлияло и на двусторонние отношения, да и Финляндия ранее поддержала санкции ЕС в отношении России. Он также подтвердил, что поднимет вопрос об аресте Алексея Навального в ходе переговоров.

В то же время министр выразил надежду, что Россия и европейские страны смогут поддерживать диалог по другим направлениям. «Жаль, что атмосфера и общее настроение не лучшие, но мы с Россией соседи, и у нас есть много двусторонних вопросов, которые мы обсуждаем во время визитов и встреч»,— отметил господин Хаависто.

Галина Дудина