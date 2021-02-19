Экс-глава филиала РЖД Фролов стал заместителем генерального директора компании

Бывший руководитель Восточно-Сибирской железной дороги Василий Фролов назначен заместителем генерального директора Российской железной дороги (РЖД), сообщил глава РЖД Олег Белозеров. По его словам, господин Фролов будет отвечать за вопросы, связанные с развитием Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей.

«Хочу проинформировать всех о том, что решением совета директоров компании Василий Федорович Фролов назначен заместителем генерального директора ОАО "РЖД". Одновременно он возглавит дирекцию развития железных дорог Восточного полигона. В его ведении будет находиться широкий круг вопросов развития БАМа и Транссиба»,— сказал господин Белозеров во время итогового заседания правления компании (цитата по «РИА Новости»).

Василий Фролов родился в 1965 году, после окончания Московского института инженеров железнодорожного транспорта он начал карьеру на железной дороге. Господин Фролов был назначен начальником Восточно-Сибирской железной дороги, филиала РЖД, в декабре 2011 года.

Как ранее сообщал “Ъ”, правительство намерено установить объем угля, который будет вывезен железной дорогой на экспорт в восточном направлении в ближайшие годы, и согласовать добычу угла с этим значением. По предположению одного из источников “Ъ”, пропускная способность БАМа и Транссиба будет достаточна для предполагаемых объемов перевозок.

Подробнее — в материале “Ъ” «Государство измеряет уголь».