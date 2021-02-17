Государство измеряет уголь

Правительство намерено точно установить объем угля, который будет вывезен железной дорогой на экспорт в восточном направлении в ближайшие годы, и согласовать с этой цифрой добычу. Источники “Ъ” утверждают, что стороны пришли к общему значению, на базе которого будет строиться комплексный план модернизации инфраструктуры, но расходятся в его трактовке. Среди других вопросов — введение ship-or-pay для угольщиков, оценка эффективности вывоза угля из Кузбасса для железной дороги, адаптация правил доступа на Восточный полигон и так далее. Точку в этой дискуссии, по словам собеседников “Ъ”, должно поставить совещание по углю у президента, дата которого еще не определена.

По данным источников “Ъ” на рынке и в правительстве, 16 февраля премьер Михаил Мишустин провел совещание о перспективах развития угольной отрасли. Официально в аппарате правительства мероприятие не комментируют, так же поступили в Минэнерго, Минтрансе, ФАС, ОАО РЖД. В Минэкономики не ответили на запрос “Ъ”.

Центральной темой совещания был вывоз угля из добывающих регионов. По этому вопросу принципиальное расхождение в том, должна ли добыча угля следовать за развитием инфраструктуры или наоборот. В государственных документах есть две разные плановые цифры: вывоз по перспективному Восточному полигону к 2024 году 180 млн тонн всех грузов и 195 млн тонн только угля. На последних совещаниях в правительстве было принято решение поставить в этом вопросе точку, говорят собеседники “Ъ”.

По их данным, предполагалось, что на совещании будут приняты поручения о расчете плановых объемов перевозок угля по годам до 2024 года исходя из показателя 180 млн тонн всех грузов в 2024 году и о корректировке планов по добыче в соответствии с полученными цифрами. Цифра 180 млн тонн прозвучала, однако собеседники “Ъ” расходятся в ее оценке: по словам одного из них, цифры решили не фиксировать, а по словам другого, речь шла о 180 млн тонн конкретно угля.

Один из источников “Ъ” полагает, что провозная способность БАМа и Транссиба будет достаточна для покрытия таких объемов в любом случае. По его словам, если вычесть пассажирское движение и движение спецсредств, на грузы все еще останется резерв в 220–230 млн тонн. Но проект развития Восточного полигона рассчитан на 180 млн тонн всех грузов, уточняет президент Института исследования проблем железнодорожного транспорта (ИИЖТ) Павел Иванкин. Если придется его адаптировать под 180 млн тонн только угля, потребуются новые средства. Эксперт добавляет, что следует учитывать и большие инвестиции в энергоснабжение.

Вопрос поднимался на совещании, отмечает один из собеседников “Ъ”, и говорилось о доступности дополнительных средств, в том числе из ФНБ. Но, подчеркивает господин Иванкин, «инвестиции в инфраструктуру должны окупиться, а этот вопрос обсуждается мало и неохотно».

По информации “Ъ”, одним из предложений Минэнерго к совещанию как раз была идея обеспечить оценку финансового результата перевозок угля для ОАО РЖД с привязкой использования провозной способности в расчете на поезд. Это предложение поддержала ФАС, не считающая, в отличие от железнодорожной монополии, перевозки угля убыточными.

Служба хотела бы, как следует из ее предложений в проект решения (есть у “Ъ”), представить анализ финансового результата от использования пропускной способности для вывоза угля из Кузбасса на экспорт в 2019–2020 годах в расчете на поезд с учетом контейнерного, пассажирского движения и транзита с дальнейшим отнесением расходов и доходов на тонну груза.

Также ФАС считает нужным оценить предельные параметры роста тарифной нагрузки на предприятия Кузбасса во избежание негативных последствий от таких решений. Поставщиков угля при этом нужно, по мнению ведомства, лишать льгот при отгрузках через неэкологичные порты (об этой идее см. “Ъ” от 23 сентября 2020 года), забрав у них все скидки к первому тарифному классу — базовую для энергетического угля (10,5%) и за дальность (60% на расстояниях свыше 3,5 тыс. км).

Улучшить экономику угольных перевозок призвана и также вновь поднятая к совещанию идея введения принципа «вези или плати». Собеседник “Ъ” в угольной отрасли говорит, что при обсуждении ship-or-pay для угольной отрасли необходимо помнить о том, что по другим грузам не ведется даже никакого планирования, не только не заключается обязывающих договоров. Он подчеркивает, что недавно курирующий вице-премьер поручил Минтрансу и Минпромторгу подготовить планы перевозки и по ним, а ОАО РЖД и Минтрансу разработать механизм взаимной ответственности.

Какими окажутся конкретные поручения по итогам совещания, будет понятно после изготовления протокола. Но, утверждают несколько собеседников “Ъ”, финальные решения все равно будут приниматься на уровне Владимира Путина: президентское совещание по углю, назначенное на 3 февраля, сдвинулось на неопределенный срок, однако все еще запланировано.

Наталья Скорлыгина