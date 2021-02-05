«Тамбов» готов к самоустранению

Футбольный клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Тамбов» начал процедуру банкротства. Соответствующий иск, поданный руководством самого клуба, зарегистрирован в картотеке Арбитражного суда Тамбовской области. Размер требований, отраженный в нем, превышает 322 млн руб. Впрочем, как заявила гендиректор «Тамбова» Ольга Коновалова, если РПЛ выполнит свое обещание и окажет команде финансовую поддержку, заявление может быть отозвано. В противном случае процедура банкротства будет доведена до конца.

В картотеке Арбитражного суда Тамбовской области появилось дело, открытое по заявлению ассоциации «Футбольный клуб "Тамбов"». Она подала иск о признании банкротом некоммерческого партнерства «ФК "Тамбов"». Так до 2018 года именовалось юрлицо, которое представлял футбольный клуб. Сумма требований превышает 322 млн руб. Но как пояснила «РИА Новости» гендиректор «Тамбова» Ольга Коновалова, тут допущена неточность. «На сайте арбитража некорректно отобразили заявления. Такой организации, как НП "Футбольный клуб «Тамбов»", нет давно, согласно закону, мы ее реорганизовали в ассоциацию "Футбольный клуб «Тамбов»" 14 августа 2018 года. То есть сменили форму собственности. И сейчас не понимаю, почему такая информация размещена»,— сказала госпожа Коновалова, подтвердив, что иск подавала она сама. «Да, я подавала заявление о банкротстве 1 февраля. В силу ряда обстоятельств мы молчали об этом. Суд принял к рассмотрению заявление, но мы его еще не отзывали. Если все договоренности с РПЛ будут воплощены в жизнь, у нас появится источник финансирования, то мы отзовем заявление. Если денег не будет, то, что же поделать, будем банкротиться».

В минувший четверг «Тамбов» получил обещание поддержки от РПЛ. Президент лиги Сергей Прядкин заявил, что клуб может досрочно получить около 51 млн руб., причитающихся ему в виде отчислений от реализации лигой телевизионных прав. Кроме того, ряд команд выразил готовность одолжить «Тамбову» своих игроков (в распоряжении «Тамбова» осталось меньше десяти футболистов). Это, считают в лиге, позволит «Тамбову» все-таки доиграть чемпионат до конца.

Отметим, что в иске обозначен размер требований в 322,449 млн руб.

Это значительно больше, чем ранее фигурировавшие в СМИ и заявлениях официальных лиц суммы. Согласно сведениям прокуратуры Тамбовской области, неоднократно возбуждавшей производства по фактам невыплаты зарплаты игрокам и персоналу команды, долги клуба по зарплате на октябрь прошлого года составляли 117 млн руб. С тех пор, по неофициальной информации, задолженность превысила 130 млн руб. Но, как видно, «не зарплатные» долги значительно превышают зарплатные.

Стоит также напомнить, что долгое время клуб существовал за счет средств бюджета Тамбовской области. Но у региона больше нет возможности выделять «Тамбову» деньги. В конце января губернатор области Александр Никитин рассказал, что в 2020 году «Тамбов» получил из регионального бюджета около 350 млн руб., а на большее рассчитывать не мог. «Мы выделяли средства на финансовый год — с 1 января по 31 декабря. Футбольный год другой, эти деньги были заложены и на конец сезона 2019/20 и на начало сезона 2020/21. Но выделенное финансирование было скушано раньше»,— отметил Александр Никитин.

По словам господина Никитина, «из года в год» клуб просил все больше средств, при этом обещая привлекать и внебюджетные деньги, но в итоге привлекалось «1–5% от плана».

«Деньги тратились исходя из бюджета в 700 млн руб., а по факту были только средства региона. Я, конечно, не знаю расценки, но у футболистов зарплаты по 1,5–2 млн руб., массажисты по 200 тыс. получают. У меня пол-администрации захотели пойти туда мячик накачивать»,— заявил губернатор Никитин.

Арнольд Кабанов