Выкладывавший в TikTok матерные ролики сахалинский депутат сдал мандат

Депутат собрания сахалинского города Томари от КПРФ Сергей Булатов сложил свои полномочия. Остальные депутаты поддержали его решение единогласно. Об этом сообщила «РИА Новости» глава собрания Валентина Новикова. Ранее господин Булатов прославился тем, что размещал в соцсети TikTok видеоролики с нецензурными песнями.

В одном из роликов депутат Булатов запечатлен за рулем автомобиля: ремень безопасности не пристегнут, на заднем сиденье сидят непристегнутые несовершеннолетние сыновья депутата, а сам он распевает под музыку «Я нарисую на снегу *** (мужской половой орган.— “Ъ”), положенный на вас на всех». Когда о содержании роликов стало известно, депутат удалил их из соцсети.

29 февраля господин Булатов самостоятельно вышел из Компартии. Об этом рассказал первый секретарь Сахалинского обкома КПРФ Павел Ашихмин. По его словам, депутат принял такое решение самостоятельно, хотя мог лишь получить дисциплинарное взыскание по партийной линии.

Сергей Булатов стал третьим депутатом-коммунистом на Дальнем Востоке, покинувшим партийные ряды. Ранее из Компартии были исключены депутат Хабаровской краевой думы Максим Кукушкин и руководитель фракции КПРФ Сергей Ильин. Господин Кукушкин был задержан во время акции сторонников Алексея Навального и оштрафован на 150 тыс. руб. Тогда Сергей Ильин ездил в полицейский участок вызволять Максима Кукушкина, но попасть туда не смог.