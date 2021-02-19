В Крыму не смогли очистить от снега «Тавриду» и ввели режим ЧС

Власти Крыма из-за снегопада вводят режим чрезвычайной ситуации в Белогорском, Ленинском, Кировском районах и Керчи. Также будет закрыт проезд на самом проблемном с точки зрения проходимости участке трассы «Таврида», сообщил республиканский вице-премьер Евгений Кабанов. Ранее из-за снежных завалов было остановлено движение по Крымскому мосту.

«Глава республики (Сергей Аксенов.— “Ъ”) принял решение ввести режим ЧС в связи с тем, что циклон усиливается. Нормативного объема техники уже недостаточно, поэтому в 15:30 закрываем движение по "Тавриде" от Белогорска до Керчи»,— отметил господин Кабанов. Он также сообщил, что Крымский мост будет закрыт до тех пор, пока на трассе полностью не устранят последствия снегопада. Ранее планировалось, что движение на трассе «Таврида» возобновят к 14:00.

По сообщениям застрявших на трассе автомобилистов, которые они размещают в соцсетях, на некоторых участках дороги в снегу уже увязла и сама снегоуброчная техника.

Александр Дремлюгин, Симферополь