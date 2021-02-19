Движение по Крымскому мосту впервые приостановили из-за снегопада

Впервые с завершения строительства дорожникам пришлось приостановить движение по Крымскому мосту из-за снегопада, сообщил замминистра транспорта республики Николай Лукашенко. На данный момент движение восстановлено частично.

«В связи с обильным выпадением осадков, которые в настоящее время идут, идет налипание мокрого снега, ФКУ Упрдор "Тамань" принято решение о временном перекрытии Крымского моста и начале работ по очистке дорожного полотна», — сказал он в эфире «Радио Крым». Он добавил, что на расчистку дороги может понадобиться несколько часов.

При этом железнодорожную часть моста в Крым не перекрывали, сообщили «РИА Новости» в «Крымской железной дороге». Поезда следуют в штатном режиме.

Сейчас движение автомобилей по Крымскому мосту в направлении Кубани, прерванное из-за снегопада, частично восстановлено, в сторону Крыма сохраняется затор длиной около километра, сообщает МЧС Республики Крым. «Движение автомобилей в направлении Керчь—Краснодар частично восстановлено, замедлено. В направлении Краснодар—Керчь образовался затор длиной около 1 км при участии более 200 автомобилей. Из них 56 — грузовых, 128 — легковых, 8 — автобусов»,— приводит «РИА Новости» сообщение пресс-службы ведомства.

В Крыму объявлено штормовое предупреждение об угрозе схода снежных лавин. В МЧС республики рекомендовали водителям не пользоваться горными автодорогами. Сотрудники ГИБДД временно закрыли проезд на плато Ай-Петри со стороны Бахчисарая и Ялты.

На Крымском мосту и прилегающих к нему дорогах работает дорожная техника, работы по расчистке от снега планируется завершить в течение нескольких часов. На подъездах к мосту выставлены посты ГИБДД, сотрудники полиции направляют автомобили на перехватывающую парковку в станице Старотитаровской. Вдоль дорог организованы пункты обогрева для водителей, автобусное сообщение с Крымом приостановлено. ГИДББ просит водителей воздержаться от поездок в район Крымского моста до нормализации обстановки.

Анна Перова, Краснодар