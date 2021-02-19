Лукашенко выехал с рабочим визитом в Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию, сообщает его пресс-служба. В Сочи 22 февраля пройдут переговоры Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным.

Главы государств обсудят вопросы развития двусторонних отношений, военной безопасности и международную повестку. Также будут обсуждаться шаги по созданию Союзного государства.

«Особое внимание планируется уделить крупным совместным проектам в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях, а также дальнейшему продвижению интеграционных процессов в рамках Союзного государства»,— сообщается в анонсе встречи на сайте Кремля.

Источники “Ъ” говорили, что белорусская сторона рассчитывает получить доступ к остатку средств на строительство БелАЭC, речь идет о сумме, превышающей $3 млрд. Господин Лукашенко заявил: «Я не еду туда чего-то просить».

Подробнее о готовящейся встрече — в материале “Ъ” «Александр Лукашенко ведет страну к деньгократии».