СК Белоруссии не будет возбуждать дело из-за первой гибели протестующего в Минске

Уголовное дело по факту смерти в Белоруссии первого погибшего в ходе акций протеста возбуждаться не будет, сообщил председатель Следственного комитета (СК) республики Иван Носкевич. В рамках расследования дел по ст. 293 УК РБ управлением СК по Минску принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти Александра Тарайковского, сказал он БелТА.

11 августа стало известно о погибшем в ходе протестов в Минске. Тогда милиция утверждала, что он хотел бросить взрывное устройство в сторону сотрудников правоохранительных органов, но оно взорвалось у него в руке. Позже стало известно, что речь идет о господине Тарайковском.

Еврорадио опубликовало видео, на котором запечатлен момент гибели мирного активиста Александра Тарайковского.



Самодельной бомбы, от которой, как утверждают власти, он погиб, в его руках нет. pic.twitter.com/SVwPYlTX7p — Новая Газета (@novaya_gazeta) August 15, 2020

Теперь следствие утверждает, что примерно в 23 часа 10 августа в ходе массового противостояния в районе станции метро Пушкинская «гражданин Тарайковский, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, отделился от толпы протестующих и, несмотря на многочисленные предупреждения сотрудников правоохранительных органов, направился в их сторону».

Господин Носкевич сообщил, что «своими действиями Тарайковский провоцировал правоохранителей, они не знали его истинные мотивы и цели его действий». Он отметил, что тогда милиция располагала оперативной информацией о возможных терактах и наличии у протестующих взрывчатых веществ.

«В связи с этим сотрудники правоохранительных органов действовали исключительно в рамках имеющихся у них инструкций и применили в отношении Тарайковского нелетальное оружие, действие которого направлено не на поражение, а на его физическую остановку, с безопасного расстояния, исключающего летальный исход»,— заявил глава Следственного комитета. Позже стало известно, что одно из ранений оказалось проникающим, в результате Александр Тарайковский умер на месте происшествия.

Массовые протесты в Белоруссии начались в августе прошлого года после президентских выборов. ЦИК страны объявил победителем Александра Лукашенко, но оппозиция считает, что победу одержала Светлана Тихановская. ЕС и США ввели против белорусских чиновников санкции.