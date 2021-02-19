В Ростове выставлены на продажу два крупных участка в районе Ботанического сада

На продажу в Ростове выставлен имущественный комплекс, состоящий из двух участков общей площадью 3,1 га. Он находится в Железнодорожном районе города по адресу ул. Лесопарковая, 1. Соответствующая информация размещена на сайте объявлений «Авито». Кроме того, вместе с участками продаются несколько объектов капитального строительства, сдаваемые в краткосрочную аренду.

Стоимость имущественного комплекса и недвижимости, указанная в объявлении, составляет 250 млн руб., однако продавец отмечает, что цена комплекса обсуждается индивидуально. Уточняется, что на земельных участках можно возможно строительство многоэтажного комплекса.

Продавцов в объявлении указано девелоперское агентство Arrow Capital. По данным сайта domostroydon.ru, земельные участки продает АО «Желдорреммаш».

Наталья Шинкарева