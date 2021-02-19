В Екатеринбурге суд отправил на принудительное лечение члена общины «Ученики Христа»

Чкаловский районный суд Екатеринбурга отправил на принудительное лечение члена религиозной общины «Ученики Иисуса Христа», которая на протяжении нескольких месяцев истязала семилетнего сына, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Установлено, что женщина совершила преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 239 УК РФ (участие в деятельности религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами и иным причинением вреда их здоровью), п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего и лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии и в материальной и иной зависимости от виновного) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним).

По данным надзорного ведомства, осенью 2019 года женщина вступила в религиозное объединение, созданное в 2017 году жительницей Уфы Земфирой Гайнуллиной. В течение нескольких месяцев женщина совместно с сыном 2012 года рождения проживала с остальными участниками секты в квартире в одном из домов по ул. Дорожная в Екатеринбурге.

«Организатор религиозного объединения внушила женщине мысли о необходимости регулярных телесных наказаний в отношении ребенка и склоняла к его истязанию с целью добиться безусловного подчинения. За время проживания в секте женщина неоднократно наносила сыну удары деревянным прутом по туловищу, причиняя физическую боль и психические страдания, используя при этом в отношении ребенка “кляп”», — отметили в пресс-службе.

Как ранее писал “Ъ-Урал”, Свердловский областной суд отправил на принудительное лечение главу общины Земфиру Гайнуллину. В ходе расследования было установлено, что женщина требовала от родителей, находившихся в секте, наказывать детей за нарушение установленного ею порядка. В декабре 2017 года в секту был вовлечен Иван Казанцев, который, следуя учению, систематически наносил своим сыновьям, 2005 и 2010 годов рождения, побои, а также совершал «иные действия, причинявшие потерпевшим физические и психические страдания». «Манипулирование женщины над участниками объединения повлияло на психическое состояние нескольких адептов и привело к развитию у них психического расстройства»,— отметили в пресс-службе СКР.

В ноябре 2019 года, находясь в одной из квартир в Екатеринбурге, Иван Казанцев убил своего девятилетнего сына, после чего перенес тело ребенка в на территории лесопарка «Юго-Западный». О преступлении сообщила родственница погибшего мальчика, которая позвонила на телефонную линию «Ребёнок в опасности». СУ СКР по Свердловской области возбудило уголовное дело об убийстве малолетнего. 5 февраля Свердловский областной суд рассмотрел уголовное дело в отношении Ивана Казанцева и отправил его на принудительное лечение.

Илья Смирнов