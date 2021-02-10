Суд отправил на принудительное лечение главу религиозной общины «Ученики Иисуса Христа»

Свердловский областной суд освободил главу религиозной общины «Ученики Иисуса Христа» Земфиру Гайнуллину от уголовной ответственности. Согласно результатам судебной психолого-психиатрической экспертизы, женщина страдает психическим расстройством. «Суд применил к подсудимой принудительные меры медицинского характера, направил ее на лечение в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа»,— сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По данным третьего отдела по расследованию особо важных дел СКР по Свердловской области, Земфира Гайнуллина совершила преступления, предусмотренные ч.1 ст.239 УК РФ (создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами), п.«б» ч.3 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), ч.4 ст.33, п.п.«а»,«г» ч.2 ст.117 УК РФ (подстрекательство к истязанию, совершенному в отношении двух и более лиц, в отношении заведомо несовершеннолетнего и лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, в материальной и иной зависимости от виновного), ч.4 ст.33, ст.156 УК РФ (подстрекательство к неисполнению обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним), ч.5 ст.33, п.п.«в»,«д» ч.2 ст.105 УК РФ (пособничество в убийстве малолетнего с особой жестокостью), ч.1 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и ч.1 ст.148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершённые в целях оскорбления религиозных чувств верующих).

В ходе расследования было установлено, что жительница Уфы Земфира Гайнуллина создала религиозное объединение. Женщина требовала от родителей, находившихся в секте, наказывать детей за нарушение установленного ею порядка. В декабре 2017 года в секту был вовлечен Иван Казанцев, который, следуя учению, систематически наносил своим сыновьям, 2005 и 2010 годов рождения, побои, а также совершал «иные действия, причинявшие потерпевшим физические и психические страдания». «Манипулирование женщины над участниками объединения повлияло на психическое состояние нескольких адептов и привело к развитию у них психического расстройства»,— отметили в пресс-службе СКР.

В ноябре 2019 года, находясь в одной из квартир в Екатеринбурге, Иван Казанцев убил своего девятилетнего сына, после чего перенес тело ребенка в на территории лесопарка «Юго-Западный». О преступлении сообщила родственница погибшего мальчика, которая позвонила на телефонную линию «Ребёнок в опасности». СУ СКР по Свердловской области возбудило уголовное дело об убийстве малолетнего. 5 февраля Свердловский областной суд рассмотрел уголовное дело в отношении Ивана Казанцева и отправил его на принудительное лечение.