«Молвест» начал поставки воронежского пермеата в Китай

Молочный холдинг «Молвест» отгрузил в Китай первую партию сухого сывороточного пермеата с Калачеевского сырзавода (Воронежская область). Об этом “Ъ-Черноземье” сообщили в компании.

100 тонн пермеата будет доставлено морским путем китайской компании Qingdao Ruiinuo Food Ingredients Co. Ltd для дальнейшего производства пищевых продуктов и напитков. На китайском рынке воронежской продукции предстоит конкурировать с американской и европейской. По словам директора Калачеевского сырзавода Светланы Кузнецовой, на российском рынке продукция востребована уже с 2019 года, когда на предприятии запустили линию по переработке молочной сыворотки. Сейчас завод загружен почти на полную мощность и выпускает 8,3 тыс. т пермеата и около 1 тыс. т концентрата сывороточного белка в год.

Основными потребителями пермеата в Китае являются производители кондитерских изделий. «Молвест» в перспективе рассчитывает экспортировать 20% своих сухих молочных продуктов; в ближайших планах — развитие сотрудничества с ОАЭ.

Как организована переработка сыворотки на Калачеевском сырзаводе — в публикации “Ъ-Черноземье”.

Олег Мухин