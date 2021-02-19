Обновленная Lada Largus будет стоить от 685,9 тыс. рублей

«АвтоВАЗ» назвал стоимость обновленного универсала Lada Largus, который уже доступен к заказу.

Автомобиль получил новую переднюю часть кузова в фирменной X-стилистике, а также переработанный салон с улучшенной эргономикой. Внешне изменились передний бампер, капот и передние крылья, решетка радиатора, фары, диски колес и наружные зеркала.

В интерьере появились новая панель приборов и руль, обновленная мультимедийная система, передние сиденья с развитой боковой поддержкой и ряд других опций, повышающих комфорт и удобство автомобиля.

Для Lada Largus предлагаются два 1,6-литровых бензиновых двигателя — модернизированный 90-сильный и прежний 106-сильный. Оба мотора сочетаются с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Модель предложена в трех версиях. Фургон стоит от 685,9 тыс. руб., пассажирский вариант оценивается минимум в 690,9 тыс. руб. за 5-местную версию (7-местный универсал стоит от 817,9 тыс. руб.), а «внедорожное» исполнение Cross стоит от 865,9 тыс. руб. Для каждого исполнения Lada Largus предложены по три комплектации и пакеты опционального оборудования для них.

Напомним, производство рестайлинговой Lada Largus началось в феврале 2021 года, а прием предзаказов стартовал с 19 февраля.