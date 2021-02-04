«АвтоВАЗ» начал выпуск обновленного Lada Largus

«АвтоВАЗ» начал выпуск обновленного универсала Lada Largus, который поступит в продажу в 2021 году.

Автомобиль получит новую переднюю часть кузова в фирменной X-стилистике, а также переработанный салон с улучшенной эргономикой. Внешне изменились передний бампер, капот и передние крылья, решетка радиатора, фары, диски колес и наружные зеркала.

В интерьере появились новая панель приборов и руль, обновленная мультимедийная система, передние сиденья с развитой боковой поддержкой и ряд других опций, повышающих комфорт и удобство автомобиля.

О технических изменениях, стоимости и сроках начала продаж рестайлингового Lada Largus не сообщается. Ранее, напомним, «АвтоВАЗ» представил обновленный внедорожник Lada Niva Travel.