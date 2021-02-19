Движение по Крымскому мосту в сторону полуострова открыли и сразу закрыли

Сообщение об открытии движения по Крымскому мосту в направлении полуострова появилось в Телеграммканале администрации края в 13:29, однако уже в 13:31 последовал пост о закрытии движения.

«В связи с ухудшением погоды движение транспорта снова приостановлено. На мосту работает дорожная техника», - говорится в сообщении.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, автомобильное движение по Крымскому мосту в сторону Краснодарского края возобновлено. По данным на 10 часов утра, со стороны Кубани был затор. Возможность проехать через пролив ожидали около 200 машин, в том числе более 50 грузовиков и около 10 автобусов.

Андрей Ульченко