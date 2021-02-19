В Башкирии предельный объем выпуска гособлигаций в 2021 году составит 4,7 млрд рублей

В Башкирии установлен предельный объем размещения государственных ценных бумаг республики по номинальной стоимости: на текущий год — 4,7 млрд руб., на 2022 год — 5 млрд руб. и на 2023 год — 4 млрд руб., следует из сегодняшнего постановления правительства региона, подписанного премьером Андреем Назаровым.

Документ вносит изменения в постановление правительства Башкирии от 10 февраля 2020 года «Об утверждении предельных объемов размещения государственных ценных бумаг Республики Башкортостан на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», которым был установлен предельный объем размещения государственных ценных бумаг республики по номинальной стоимости на 2021 год в сумме 4,4 млрд руб. и на 2022 год — 3,3 млрд руб. Таким образом, в текущем году предельный объем выпуска облигаций увеличится на 300 млн руб., в 2022 году – на 1,7 млрд руб.

Майя Иванова