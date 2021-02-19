Кубань вошла в ТОП-5 регионов с самым низким уровнем заболеваемости COVID-19

Краснодарский край вошел в число пяти субъектов России с самым низким уровнем заболеваемости коронавирусом на 100 тыс. населения, сообщает пресс-служба администрации региона со ссылкой на слова заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по краю Татьяны Гречаной.

По ее словам, за предыдущую неделю число случаев заболевания снизилось на 6,8%. Темп прироста держится на уровне 0,5%. Если данный показатель менее единицы, это считается благоприятным эпидемиологическим признаком.

«По итогам сегодняшнего дня Кубань вошла в число пяти субъектов страны, где зарегистрирован самый низкий уровень заболеваемости на 100 тыс.населения. Снижение заболеваемости также вызвано тем, что понемногу растет число привитых», – сообщила госпожа Гречаная. Она также сообщила, что в регионе не зарегистрирован ни один случай заболевания гриппом. «Такого у нас еще не было», - заключила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по краю.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, по данным на 19 февраля, первую дозу вакцины от коронавирусной инфекции уже поставили 102 тыс. жителей края.

Андрей Ульченко