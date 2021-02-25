Заработанные и потерянные миллиарды Джека Ма

Имя Джека Ма впервые появилось в рейтинге богатейших людей мира журнала Forbes в 2008 году. Он был на 1014-м месте с состоянием $1,1 млрд.

Вследствие разразившегося в том же году глобального финансового кризиса в рейтинг 2009 года Джек Ма не попал. В 2010 году он вернулся в список, заняв 828-е место с состоянием в $1,2 млрд. В 2011 году его состояние выросло до $1,6 млрд, в 2012 году — до $2,7 млрд, в 2013 году — до $3,4 млрд. В 2014 году достигло $10 млрд. В 2015 году Джек Ма занял 33-е место в рейтинге миллиардеров Forbes с состоянием $22,7 млрд. Год спустя показал чуть худший результат — $20,5 млрд. В 2017 году Forbes оценивал его состояние в $28,3 млрд, в 2018 году — в $39 млрд, в 2019 году — в $37,3 млрд, в 2020 году — в $38,8 млрд. По ситуации на 11 февраля 2021 года — в $62,6 млрд.

Согласно Bloomberg Billionaire List, состояние Джека Ма резко выросло после рекордного IPO в сентябре 2014 года — с $12,6 млрд до $21,9 млрд. В 2015 году оно поднималось до отметки $37,1 млрд, в июне 2017 года впервые превысило $40 млрд, в июне 2018 года достигло $50,3 млрд, в октябре 2020 года составляло $61 млрд, после чего из-за конфликта с властями упало до $49,3 млрд в конце 2020 года. По ситуации на 10 февраля 2021 года оно составляло $54,9 млрд.

Джек Ма стал самым богатым жителем Китая после IPO 2014 года, в последующие годы несколько раз терял это звание и снова завоевывал. Последний раз он считался самым богатым в сентябре 2020 года, после чего место богатейшего китайца занял «король бутилированной воды» Чжун Шаньшань.