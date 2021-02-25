Забота о персонале

Любой сотрудник Alibaba может получить беспроцентный кредит на сумму до $50 тыс. на первоначальный взнос за новую квартиру. Этой возможностью воспользовались тысячи работников, общая сумма выданных кредитов исчисляется в сотнях миллионов долларов.