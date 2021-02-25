Забота о персонале

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"Деньги". Приложение от , стр. 26

Любой сотрудник Alibaba может получить беспроцентный кредит на сумму до $50 тыс. на первоначальный взнос за новую квартиру. Этой возможностью воспользовались тысячи работников, общая сумма выданных кредитов исчисляется в сотнях миллионов долларов.

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