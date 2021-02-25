Alibaba в цифрах

В рейтинге самых посещаемых сайтов мира компании Alexa сайт Tmall занимает третье место, уступая только Google и YouTube. Сайт Taobao — восьмое (на одну строчку ниже Facebook и на две строчки выше Amazon). Alipay — 26-е, Aliexpress — 38-е.

Чистая прибыль Alibaba Group по итогам 2019/20 финансового года, завершившегося 31 марта, выросла в 1,7 раза по сравнению с предшествующим финансовым годом и составила $19,821 млрд. Выручка Alibaba составила $71,99 млрд., что на 35% больше показателя за предыдущий финансовый год. В 2019/20 финансовом году общая годовая база активных пользователей сайтов группы составила 960 млн человек, из них 180 млн человек — за пределами Китая. Штат компании по состоянию на 31 марта 2020 года составляет более 117,6 тыс. человек.