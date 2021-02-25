Рынки на позитиве

Новый год шаг за шагом оправдывает надежды финансовых рынков на стабилизацию. К февралю более 100 млн человек во всем мире получили прививки против коронавируса, пандемия в разных странах, судя по статистике, пошла на убыль. Карантинный режим постепенно ослабевает, что дает инвесторам повод надеяться на восстановление экономики. Новый министр финансов США Джанет Йеллен подбодрила рынки словесными интервенциями о том, что «нет причин, по которым восстановление экономики должно быть длительным и медленным». Вступивший в свои права 46-й президент США Джо Байден подписал документы о мерах поддержки экономики на сумму $1,9 трлн. Тем временем Росстат подтвердил, что потери российской экономики оказались меньше ожиданий Минфина и лучше общемировых трендов. Глава Банка России Эльвира Набиуллина дала понять, что текущая ключевая ставка настолько всем нравится, что менять ее не будут. Подарком для рынков стало новое соглашение ОПЕК+ по поддержке рынка нефти и заявление принца Абдель Азиза бен Сальмана Аль Сауда о решении Саудовской Аравии добровольно сократить в феврале и марте добычу на 1 млн баррелей. В результате цены на нефть вернулись на доковидный уровень, рубль укрепился, а инвесторы почувствовали аппетит к риску.