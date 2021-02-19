Следствие проверяет информацию об избиении детей в реабилитационном центре в Оренбуржье

Начата проверка информации об избиении воспитанников социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Радуга» в Бузулуке Оренбургской области. Основанием для нее стало заявление руководителя благотворительного фонда «Сохраняя жизнь» Анны Межовой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное СУ СК.

В настоящее время силовики выясняют все обстоятельства, пишет агентство со ссылкой на правоохранителей. В четверг Анна Межова сообщила в соцсетях о том, что направила в региональное СУ СК заявление с информацией о жестоком обращении с детьми в учреждении.

Это произошло после того, как в фонд «Сохраняя жизнь» обратилась приемная мама одного из детей, который ранее находился в реабилитационном центре. По словам Анны Межовой, с ребенком работали психологи, и он рассказал им «о том, что его и других детей в этом реабилитационном центре постоянно избивали, в том числе до крови старшие воспитанники приюта, которых воспитатели оставляли следить за порядком». Основанием для побоев стало то, что ребенок открывал глаза «в то время, когда все должны спать», написала глава фонда.

Георгий Портнов