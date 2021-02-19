В 2022 году в петербургском метро появятся инновационные вагоны

«Трансмашхолдинг» разработал для петербургского метрополитена инновационный вагон «Смарт». Планируется, что они начнут курсировать по красной ветке с начала 2022 года.

О разработке сообщил вице-губернатор города Максим Соколов на своей странице «Вконтакте». Отмечается, что на текущий момент это самый технологичный вагон в России. В «Смарте» реализовано окно с трансляцией видео на прозрачное стекло, подстраивающаяся под время суток система освещения, система контроля самочувствия машиниста, беспилотный режим и шумоподавление. Также господин Соколов отметил, что вагон просторнее и доступнее имеющихся у метрополитена.

Обучение машинистов работе с новыми вагонами начнется уже в этом году.

Ранее сообщалось, что петербургский метрополитен планирует закупить 96 новых вагонов.