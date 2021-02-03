Петербургский метрополитен планирует закупить 96 вагонов

ГУП «Петербургский метрополитен» планирует приобрести 96 вагонов. Как сообщает «Деловой Петербург», предприятие направило соответствующие запросы их производителям — «Синаре» и «Трансмашхолдингу» (ТМХ).

По данным издания, запрос касался поставки вагонов и симулятора для обучения машинистов. Подробности запроса от ГУП производители не раскрывают.

Новые вагоны предназначены для «красной» линии петербургского метро. Поставка поездов ожидается в 2022–2023 годах.

Ранее председатель комитета по транспорту Петербурга Кирилл Поляков заявлял, что в текущем году будут приобретены около 40 вагонов метро.