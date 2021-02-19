На онлайн-брифинге для СМИ и аналитиков, организованном компанией Huawei накануне Всемирного мобильного конгресса (MWC) 2021 года в Шанхае, Райан Дин, исполнительный директор Huawei и президент подразделения операторского бизнеса, выступил с основным докладом на тему «5G — освещая будущее».



«2020 год был непростым. В это время компания Huawei тесно сотрудничала со своими клиентами» — так господин Дин начал свою речь. В 2020 году компания Huawei поддерживала стабильную работу свыше 300 сетей более чем в 170 странах, а также помогала операторам связи предоставлять онлайн-сервисы и минимизировать влияние пандемии на коммерческую деятельность. Сотрудничество с Huawei способствовало увеличению числа пользователей домашних беспроводных широкополосных сетей на 22 млн человек по всему миру. Люди получили возможность без проблем пользоваться услугами телемедицины и работать удаленно.

Темпы развития сетей 5G были выше, чем ожидалось. В 59 странах развернуто более 140 коммерческих сетей 5G. По словам господина Дина, свыше 50% из них созданы силами компании Huawei. Более зрелой становится и экосистема. В Китае свыше 68% смартфонов, поставленных в 2020 году, поддерживают технологию 5G. На данный момент представлено более двухсот 5G-модулей и промышленных устройств, которые позволяют реализовывать сценарии 5G в широком спектре отраслей.

Компания Huawei помогла операторам связи построить лучшие сети. Согласно отчетам за 2020 год, подготовленным сторонними компаниями (IHS, P3, OpenSignal и Meqyas), наиболее эффективные 5G-сети в таких городах, как Сеул, Амстердам, Мадрид, Цюрих, Гонконг и Эр-Рияд, развернуты силами Huawei. Господин Дин подчеркнул, что основой успеха в бизнесе стал большой опыт в создании сетей и что перечисленные шесть городов — лишь верхушка айсберга с точки зрения инновационной деятельности, которую компания Huawei осуществляет совместно с операторами связи. Например, благодаря развертыванию активных антенных систем 64T64R AAU и передовых мультиантенных решений Huawei компания LG U+ добилась того, что эффективность использования диапазона частот и качество работы ее сети на 25% превысили аналогичные показатели других операторов. Благодаря антеннам Blade AAU от Huawei, способным работать как в Sub3G, так и в C-диапазоне, компания Sunrise сократила время на создание узла с 24 до 6 месяцев и стала единственным оператором в Швейцарии, получившим выдающийся рейтинг пять раз подряд.

Технология 5G становится частью основных производственных процессов в различных отраслях. Говоря о будущем, господин Дин оптимистично оценил возможность крупномасштабного развертывания промышленных 5G-приложений в 2021 году.

Прикладные системы 5G развернуты уже более чем в 20 отраслях, включая производство, здравоохранение, образование и логистику. Господин Дин привел ряд примеров того, как в Китае отраслевые приложения 5G доказали свою ценность в ряде индустрий, таких как производство, угольная и сталелитейная промышленность. По его словам, развертывание на предприятиях этих отраслей сетей 5G позволило повысить безопасность и эффективность труда, а также реализовать интеллектуальные функции.

«5G больше не является прерогативой исключительно новаторов и первопроходцев. Эта технология уже делает лучше повседневную жизнь простых людей, и 2021-й станет первым годом, когда приложения 5G получат повсеместное распространение в самых разных отраслях. Операторам потребуются новые возможности для планирования, развертывания, эксплуатации, технического обслуживания и оптимизации сетей, чтобы добиться успеха сейчас и в будущем. В ходе предстоящего Всемирного мобильного конгресса в Шанхае компания Huawei планирует провести ряд выставок как в обычном, так и в интерактивном формате, в ходе которых мы подробно обсудим эти темы с представителями отрасли. Мы будем непрерывно развивать инновации, чтобы помочь нашим клиентам развернуть самые эффективные сети 5G и добиться еще больших успехов в бизнесе»,— отметил господин Дин.