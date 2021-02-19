По Крымскому мосту возобновили движение в сторону Краснодарского края

Автомобильное движение по Крымскому мосту в сторону Краснодарского края возобновлено. Об этом ТАСС сообщили в МЧС Крыма.

При этом, по данным ведомства, со стороны Кубани пока затор. Возможность проехать через пролив ожидают около 200 машин, в том числе более 50 грузовиков и около 10 автобусов. Представитель МЧС Крыма сообщил, что дополнительно направлены четыре единицы специализированной техники МЧС России и 20 человек личного состава.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, Движение автомобилей по Крымскому мосту временно ограничили с 6:00 19 февраля из-за снегопада, сильного бокового ветра и плохой видимости.

В Темрюкском районе Кубани по направлению к Крымскому мосту была организована перехватывающая парковка для автомобилей, которая находится в станице Новотитаровской и вмещает в себя 300 машин. На трассе были выставлены отряды ГИБДД, которые направляют автомобили на перехватывающую парковку. Кроме того, возле моста и в поселке Тамань были открыты пункты обогрева для водителей.

Алексей Белянин