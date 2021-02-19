Продюсерский центр «Рики» возглавил Марк Завадский

С 16 февраля генеральным директором ООО «Продюсерский центр "Рики"» стал Марк Завадский, обнаружил “Ъ” в базе Kartoteka.ru. Он сменил на этой должности Антона Гришина, который ее занимал с 2011 года. Господин Гришин остается в группе и будет отвечать за работу с госорганами и профильными ассоциациями, уточнил представитель «Рики».

Господин Завадский перешел на работу в ГК «Рики» из Сбербанка, где был руководителем экосистемы. В январе 2020 года он возглавил новую структуру в группе «Рики» — управляющий комитет. В июне 2020 года комитет был упразднен, а господин Завадский занял должность управляющего директора ГК, говорит представитель «Рики». Марк Завадский продолжит руководить всей группой и будет управлять ее ключевой структурой — продюсерским центром «Рики», уточнили в компании.

ГК «Рики» занимается производством и дистрибуцией анимационных проектов, а также лицензированием. Один из основных проектов группы — мультсериал «Смешарики». В феврале 2020 года группа консолидировала 100% акций анимационной студии «Аэроплан», которая производит мультсериал «Фиксики». Совокупный розничный оборот товаров и услуг под брендами «Фиксики» и всеми брендами «Рики» в 2019 году, по оценке группы, составил около 10 млрд руб.

Валерия Лебедева