Волейболисты «Ярославича» одержали вторую победу в «финале шести»

Ярославский волейбольный клуб «Ярославич» в финальном этапе чемпионата России по волейболу среди команд Высшей лиги «А» победил 18 февраля московскую команду «МГТУ» со счетом 3:2. Это вторая победа ярославского клуба в «финале шести», в котором разыгрывают места с первого по шестое сильнейшие клубы Высшей лиги «А». Ранее Ярославич выиграл 3:0 у пермской «Камы» и проиграл 0:3 подмосковной «Искре».

20 февраля «Ярославич» встречается с командой «Локомотив-Изумруд» из Екатеринбурга, которая пока лидирует в финальном турнире, одержав три победы в трех матчах. 21 февраля в заключительном матче первого круга «Ярославич» сыграет с командой «Нова» из Новокуйбышевска.

«Финал шести» проводится в два круга. Матчи первого круга проходят в Перми с 16 по 21 февраля. Второй круг пройдет в Ярославле с 8 по 14 марта.

Антон Антонов