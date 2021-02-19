МИД РФ предложил иностранным дипломатам привиться «Спутником V»

МИД предложил работающим в РФ иностранным дипломатам сделать прививку от COVID-19 российской вакциной «Спутник V», сообщили “Ъ” сотрудники нескольких посольств. Информацию подтвердили и в самом министерстве.

Ведомство разослало всем иностранным посольствам ноту с предложением вакцинировать их сотрудников. «Практика приглашения дипломатического корпуса к вакцинации против коронавирусной инфекции распространена во многих государствах, и она вполне объяснима»,— заявили в МИДе.

В дипмиссиях по-разному отреагировали на приглашение вакцинироваться. Дипломаты из стран СНГ, Азии, Африки и Латинской Америки приняли предложение привиться. Сотрудники дипмиссий нескольких стран—членов ЕС рассказали на условиях анонимности, что им не запрещают ставить «Спутник V», но не рекомендуют делать этого, до того как российская вакцина получит одобрение европейского регулятора.

Посол США в России Джон Салливан отказался прививаться, но некоторые американские дипломаты хотели бы вакцинироваться «Спутником V», потому что сомневаются в том, что их власти в ближайшее время смогут доставить им вакцины, зарегистрированные в США.

Подробности — в материале “Ъ” «Чрезвычайный и полномочный укол».