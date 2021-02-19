Власти Хакасии разрешили кафе и кинотеатрам работать без ограничении по времени Но заполняемость помещений должна быть не более 50%

В Хакасии оперативный штаб отменил коронавирусный запрет по времени работы для учреждений культуры и организаций общепита. Рестораны, кафе, кинотеатры и др. могут работать круглосуточно с соблюдением установленной заполняемости залов (не более 50% посетителей), сообщает пресс-служба правительства республики.

Также жителям разрешили посещать спортивные мероприятия, которые проводятся на улице.

В начале февраля в регионе продлили режим повышенной готовности по коронавирусу до 7 марта. Он действует с 13 марта прошлого года.

По данным местного оперштаба, с начала пандемии выявлено 21 123 случая заражения COVID-19 (+29 за последние сутки), выздоровели 19 789 пациентов (+70), скончались 437 человек (+3).

Екатерина Лукашевич