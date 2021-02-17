«Авито» запретил продажу приглашений в соцсеть Clubhouse

Сервис по размещению объявлений «Авито» запретил продажу приглашений для новой социальной сети Clubhouse. Причиной стало большое количество предложений от мошенников.

«Поскольку за последние несколько дней вместе с интересом пользователей резко выросло и число объявлений с предложением инвайтов (приглашений.— “Ъ”) в Clubhouse, среди которых появились явно спекулятивные, при этом проверить подлинность товара не представляется возможным, мы приняли решение запретить продажу инвайтов, чтобы защитить наших пользователей от возможного мошенничества»,— говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).

Пользователи, размещая информацию на «Авито», отвечают за ее достоверность и несут ответственность в случае обмана потребителей. При этом в компании заявили, что «Авито» заинтересовано в том, чтобы пользователи получали только достоверную информацию.

Clubhouse — социальная сеть, которая позволяет общаться голосовыми сообщениями без возможности записи. Она была запущена в 2020 году, а особую популярность в России получила в феврале 2021 года. Чтобы воспользоваться соцсетью, нужно получить приглашение от уже зарегистрированного пользователя. Пока у Clubhouse есть только мобильное приложение для iOS.

Рост популярности соцсети привел и к росту мошенничества. Кроме «Авито» фальшивые приглашения на платформу появились в продаже на «Юле», а в магазине операционной системы Android появились подделки приложения Clubhouse.

Подробности — в материале “Ъ” «Только для фейков клуба».