Суд признал банкротом краснодарского застройщика «Лафер-Юг»

Арбитражный суд Краснодарского края признал банкротом и ввел конкурсное производство в отношении ООО «Лафер-Юг». Об этом говорится в материалах Единого реестра сведений о банкротстве.

Как говорится в документах арбитража, с исковым заявлением о банкротстве в отношении компании ранее обратилось ООО «Велектор». По данным на 28 января 2021 года в реестр требований кредитов была включена задолженность предприятия в объеме 275 млн руб. При этом, общий размер предъявленных в установленный законом срок, но еще не рассмотренных к должнику требований составляет 1,98 млрд руб.

В мае 2020 года в ООО «Лафер-Юг» ввели наблюдение, однако, как показал отчет временного управляющего, у должника отсутствовали возможности восстановления платежеспособности. Также у него нет денег для покрытия судебных расходов и на выплату вознаграждения арбитражного управляющего. Единственным активом компании указан недостроенный офисный центр в Краснодаре на ул. Красноармейской, 113.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Лафер-Юг» зарегистрировано в Краснодаре в 2011 году. Основной вид деятельности – управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе. Размер уставного капитала составляет 10 тыс. руб. Данных о выручке не представлено, чистый убыток в 2019 году составил 317 тыс. руб. Крупнейшим учредителем указано кипрское Tobit Enterpise Ltd. (64,28%). Кроме того 20,24% принадлежит Людмиле Сергеевой, еще 15,48% –Максиму Стрельникову.

По данным СМИ, ООО «Лафер-Юг» было частью инвестиционно-строительной группы «Лафер». Сообщалось, что компания принимала участие в реализации программ правительства Москвы, одной их которых стало строительство многоэтажных гаражей-стоянок на 500 тыс. машиномест. Также известно, что компания участвовала в строительстве и реконструкции производственных и административных зданий и сооружений в центре Москвы.

Соглашение о строительстве офисного центра в Краснодаре на ул. Красноармейской, 113 в сентябре 2012 года подписали на форуме «Сочи-2012» подписали бывший мэр краевого центра Владимир Евланов и замгенерального директора ЗАО «Лафер-Юг» Игорь Колотюк. Тогда сообщалось, что компания вложит в его строительство 184 млн руб. Также компания начала привлекать средства дольщиков для его возведения. Планировалось, кроме офисного здания появится и двухярусный подземный паркинг на 240 машиномест.

Как сообщал “Ъ-Юг”, сентябре 2020 года ООО «Лафер-Юг» оштрафован за неточности в проектной декларации. В январе 2021 года мэрия Краснодара сообщила о заключении договоров в отношении нежилых помещений в офисном здании. Восстановление прав граждан предполагалось в рамках процедуры банкротства путем реализации имущества должника.

Алексей Белянин