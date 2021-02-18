«Краснодар» проиграл загребскому «Динамо» в матче Лиги Европы

Футбольный клуб «Краснодар» проиграл «Динамо» из Загреба в домашнем матче 1/16 финала Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 2:3. Поединок состоялся 18 февраля на стадионе «Краснодар».

Гости открыли счет на пятнадцатой минуте матча: гол в ворота «быков» забил нападающий хорватского клуба Бруно Петкович. Спустя 13 минут нападающий «Краснодара» Маркус Берг сравнял счет. Однако во втором тайме на 54 минуте Петкович оформил дубль. Полузащитник краснодарского клуба Виктор Классон точным ударом отправил мяч в ворота соперника на 69 минуте матча. Но уже спустя шесть минут полузащитник «Динамо» Загреб Айяйи Атьемвен забил решающий гол, пробив мяч в ближний угол ворот «Краснодара».

Ответная встреча пройдет 25 февраля в столице Хорватии. Кроме того, 21 февраля в рамках Бетсити Кубка России по футболу клуб из столицы Кубани встретится на своем поле с ФК «Сочи».

Наталья Решетняк