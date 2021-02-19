Реорганизовать департамент промышленности Новосибирска планируется в течение месяца

Реорганизация департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска планируется в течение месяца, сообщил журналистам глава города Анатолий Локоть. «Это не требует специальных решений, не думаю, что проработка конструкции займет много времени»,— сказал он, отметив, что департамент будет сохранен. «Нам важно, чтобы сохранялась тематика научного центра, площадка работы с предприятиями. Но важно усилить и предпринимательское направление. Так сложились условия, что наиболее уязвимым сектором стало малое и среднее предпринимательство. Надо делать упор на улучшении инвестиционного климата в Новосибирске. Хотелось бы, чтобы при подготовке к молодежному чемпионату мира по хоккею город был привлекательным для частных инвестиций»,— сказал мэр.

В начале февраля комиссия по городскому хозяйству горсовета Новосибирска поставила неудовлетворительную оценку департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии за отчет о реализации проекта «умные остановки».

Оксана Павлова