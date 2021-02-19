Илон Маск вновь стал богатейшим человеком мира по версии Bloomberg

Состояние основателя SpaceX и Tesla Илона Маска увеличилось до $199,9 млрд, свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index (BBI). Он вновь стал самым богатым человеком мира. Господин Маск обогнал основателя Amazon Джеффа Безоса ($194,2 млрд), который вернулся на первое место 17 февраля.

Илон Маск возглавил BBI 7 января 2021 года, до этого самым богатым человеком мира с 2017 считался Джефф Безос. На вторую строчку рейтинга Илон Маск поднялся в ноябре 2020 года, сместив сооснователя Microsoft Билла Гейтса.